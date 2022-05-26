Джален Роуз: «Проголосовал за включение Кайри в третью пятерку, но это было ошибкой»

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз признался, что проголосовал за включение разыгрывающего «Нетс» в третью символическую пятерку сезона.

«Я был тем единственным человеком, который проголосовал за включение Кайри в третью символическую пятерку.

Я был очарован его мастерством и талантом, но было ошибкой ставить его в третью пятерку. Рад, что это не помешало Трэю Янгу занять свое место в третьей пятерке. Он больше этого заслуживает. В общем, я сделал это, это на моей совести», – заявил Роуз.

Ирвинг в сезоне-21/22 принял участие в 29 матчах за , набирая 27,4 очка и 5,8 передачи в среднем за игру.

Янг получил 11 голосов за включение во вторую пятерку и 77 за включение в третью.

Плей-офф НБА – место притяжения селебрити: рэперы, гонщики и дочери владельцев в первых рядах