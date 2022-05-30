Джон Салли – об отказе Кайри Ирвинга от вакцинации: «Снимаю перед ним шляпу»

Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли заявил, что «снимает шляпу» перед звездой Кайри Ирвингом, который пропустил большую часть сезона-2021/22, но отстоял свое право не вакцинироваться от .

«Я считаю высококлассным спортсменом и профессионалом. Он отдает отчет своим действиям и все обдумывает. Он не любит ложь и показуху. Он заботится о своем теле.

Он увлекается наукой, но поскольку его позиция отличается от мнения основной части общества, его не любят. Я большой поклонник Кайри. Что бы он ни делал, я снимаю перед ним шляпу», – сказал Салли.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство