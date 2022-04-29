Владислав Коновалов: «Хотели дать УНИКСу бой, показать, что мы — команда»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов заявил, что его игроки проявили мужской характер в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (79:88, 0-3).

«Нас захлестывают эмоции. Хотели дать УНИКСу бой, показать, что мы — команда.

Благодарен парням за то, что они проявили сегодня настоящий мужской характер. Молодые ребята делают уверенные шаги в баскетболе, каждую игру выкладываются по-максимуму.

Благодарю болельщиков, которые создали невероятную атмосферу в зале. В самые сложные моменты мы чувствовали вашу поддержку. На протяжении всего сезона наши поклонники поддерживали команду, становились свидетелями ярких побед.

Отмечу прогресс, который наметился в последних встречах как с УНИКСом, так и в заключительном матче регулярного сезона с «Локомотивом-Кубань». Отлично проявили себя Петенев, Квитковских, Михайловский, Минченко. Остальные ребята с каждым матчем чувствуют себя более уверенно, несмотря на ошибки.

Главное – делать правильные выводы. Желаю УНИКСу удачи в дальнейших матчах!» – сказал Коновалов.

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