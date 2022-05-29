«Автодор» пока не может подтвердить бюджет для участия в следующем сезоне Лиги ВТБ («Свободный агент»)

Саратовский «Автодор» пока не получил гарантийного письма на финансирование 2023 года от руководства области и не может подтвердить бюджет для участия в следующем сезоне лиги ВТБ, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Согласно источнику, есть вероятность, что клуб вернется в Суперлигу-1 или вообще прекратит существование.

«Автодор» обладает самым маленьким бюджетом из российских клубов, участвующих в Лиге ВТБ. В сезоне-2020/21 он составил 199 млн рублей, примерно в 14 раз меньше, чем у московского ЦСКА (2,815 млрд).

занял 6-е место по итогам регулярного чемпионата сезона Лиги ВТБ-2021/22, после чего проиграл УНИКСу в 1/4 финала плей-офф (0-3).

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