Велимир Перасович: «Сегодня «Автодор» создал нам серьезные проблемы»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Автодором» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:79, 3-0) отметил, что сопернику удалось оказать серьезное сопротивление казанской команде.

«Прежде всего, хочу отметить игру . Сегодня соперник создал нам серьезные проблемы.

Мы плохо стартовали после большого перерыва. Также в заключительной четверти смогли забить в корзину соперника всего 13 очков. Это неудовлетворительный для нас показатель», – сказал Перасович.

УНИКС вышел в полуфинал, где встретится с «Зенитом».

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