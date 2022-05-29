В НБА 15 главных тренеров-афроамериканцев, это рекорд лиги за все время

Дарвин Хэм, назначенный главным тренером «Лейкерс», стал 15-м чернокожим специалистом, который возглавляет команду НБА в данный момент.
Теперь в лиге насчитывается наибольшее количество тренеров-афроамериканцев за всю ее историю. Предыдущий рекорд был установлен в начале сезона-2012/13, когда чернокожие специалисты руководили 14 клубами.
Первым в истории НБА афроамериканским главным тренером является Билл Расселл, который возглавил «Бостон» в 1968 году.
НБА известна своей активной деятельностью в поддержку афроамериканского населения.
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