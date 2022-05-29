Метта Сэндифорд-Артест: «Дарвин Хэм не мягкий, но умеет выстраивать отношения с игроками»

Чемпион НБА 2010 года в составе «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест высоко оценил потенциал Дарвина Хэма на посту главного тренера калифорнийского клуба.

Хэм уже работал асистентом в тренерском штабе «Лейкерс» (2011-2013), когда за команду выступал Артест.

«Он усердно работал, развивал всех игроков, сделал меня лучше. Он работал со всеми. Очень глубоко вникал и был очень прямолинеен. Максимально честное отношение, которое я действительно любил.

Он определенно понимает современный баскетбол. Он также способен выстраивать общение таким образом, чтобы вы могли правильно его воспринимать. Не назову его мягким, но при этом вы понимаете, что он уважает ваши интересы», – сказал Артест.

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