«Лейкерс» пообещали Дарвину Хэму, что он сам подберет себе помощников

Ассистент «Милуоки» Дарвин Хэм принял предложение и станет новым главным тренером команды.

Как сообщает инсайдер Марк Стайн, «Лейкерс» пообещали Хэму, что он сам сможет выбрать специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.

Хэм также получил заверения, что советник «озерников» Курт Рамбис не будет регулярно присутствовать на тренерских встречах.

Во время пребывания Фрэнка Фогеля на посту главного тренера «Лейкерс» приняли несколько решений относительно его штаба. Рамбис нередко участвовал в собраниях тренеров команды.

48-летний Хэм ранее никогда не работал главным тренером в . С 2018 года он был помощником в штабе Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 годы ассистировал в «Лейкерс».

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