Чонси Биллапс: «Дарвин Хэм стал чемпионом как игрок и стал чемпионом как тренер. Он подходит для работы в «Лейкерс»

Главный тренер отметил, что Дарвин Хэм будет «честным» на посту главного тренера , и добавил, что он «готов к этой работе».

«Он будет честным тренером, а это то, что сегодня нужно в НБА. Он знает, как быть честным с игроком, не критикуя его.

Что можно о нем сказать. Он стал чемпионом как игрок. Он стал чемпионом как тренер. Этот парень достаточно квалифицирован для поставленной задачи. Я рад за него и горжусь им. Я разговаривал с ним вчера вечером, и он был счастлив.

Он готов к этой работе. Он подходит для работы в «Лейкерс», – сказал Биллапс.

Биллапс и Хэм были одноклубниками в «Детройте» и выиграли чемпионат в 2004 году.

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