«Зенит» прилетел чартером на 5-й матч с ЦСКА в Москву

«Зенит» прилетел чартерным рейсом из Санкт-Петербурга в Москву на пятый матч финальной серии лиги ВТБ, сообщает «Свободный агент».

После четырех матчей сине-бело-голубые уступали 1-3. ЦСКА мог завершить серию до четырех побед в Москве в понедельник, но «Зенит» сумел отыграть 13-очковое отставание по ходу встречи и добиться победы – 97:95.

Московский клуб продолжает вести в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в четверг в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо