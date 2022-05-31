Сергей Моня: «Нужно отдать последние силы и бороться до конца, чтобы потом не было претензий к самим себе»

Форвард «Зенита» прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче финальной серии Лиги ВТБ (97:95, 2-3).

«Сегодня обе команды показали хороший баскетбол. Понятно, что ЦСКА хотел победить, и если бы они сегодня выиграли, то стали бы чемпионами. Нам нужно отдать последние силы и бороться до конца, чтобы потом не было претензий к самим себе. Думаю, в Питере будет такая же потрясающая атмосфера.

Я не оговаривал какую-то особенную роль. Стараюсь пользоваться теми минутами, которые мне дает тренер, помогаю команде чем могу в раздевалке и на поле. У нас собралась отличная команда, мы друг другу помогаем, всегда боремся за положительный результат», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне.

39-летний форвард набрал в матче 7 очков.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ