Джейлен Браун: «В начале сезона было много призывов провести обмен. В основном они исходили от поклонников «Бостона»

Форвард «Селтикс» вспомнил первую половину сезона, когда бостонская команда часто подвергалась критике.

«В начале сезона было много призывов провести обмен. В основном они исходили от поклонников «Бостона». Это город, который не терпит никаких оправданий.

Но правда такова, что на старте сезона у нас был новый тренер, у нас был новый менеджмент, я пропустил около 15 матчей. По всем этим причинам мы не могли работать на полную мощность, как того хотелось бы. Люди были нетерпеливы, в общем, я их понимаю. Но потом мы справились с травмами, все вернулись, и теперь у команды безграничный потенциал», – заявил Браун.

«Селтикс» после неудачного старта набрали ход и в итоге дошли до финала плей-офф, в котором сыграют с «Уорриорз».

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики