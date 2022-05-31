Джелен Браун: «Цветным тренерам наконец дали шанс. Посмотрите, каких результатов они добиваются»

Свингмен Джелен Браун считает, что в лиге ошибались, когда считали афроамериканских тренеров недостаточно квалифицированными.

«Результат говорит сам за себя. Просто посмотрите, что происходит в лиге. Теперь вы видите, на что мы способны с точки зрения тренерской работы.

Прежде существовало мнение, что цветные люди не имеют достаточной квалификации для выполнения своей работы. Приятель, сейчас эти люди получили возможность, посмотрите, что они делают. Тренер-дебютант Удока вывел нас в финал. Посмотрите на в «Финиксе», на в «Далласе». Я рад, что все эти ребята наконец-то получают возможность проявить себя.

Черные и цветные люди заслужили свой шанс. Они доказывают, что способны справляться ничуть не хуже кого бы то ни было», – заявил Браун.

В НБА сейчас 15 главных тренеров-афроамериканцев, это рекорд лиги за все время.

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