«Бостон» в этом плей-офф имеет результат 6-0 в матчах, которые следовали за проигранными

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«Бостон» в воскресенье одержал решающую победу в финале Восточной конференции с «Майами», обыграв флоридцев в гостях (100:96, 4-3).

«Селтикс» в этом плей-офф побеждали во всех шести матчах (6-0), которые следовали сразу за проигранными.

Ранее «кельты» неизменно отвечали победами на три поражения в противостоянии с «Милуоки», которое завершили в семи матчах.

После неудачи в стартовом матче финала Востока с «Хит» они победили со счетом 127:102, позже разгромили флоридцев после поражения в четвертом матче (102:82).

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