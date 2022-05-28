Мэджик Джонсон: «В восторге от назначения Дарвина Хэма»

Легендарный игрок и экс-президент одобрил решение клуба назначить ассистента «Бакс» Дарвина Хэма на пост главного тренера.

«В восторге от назначения Дарвина Хэма на пост тренера. Мои поздравления!» – написал Мэджик в твиттере.

48-летний Хэм назывался фаворитом Фила Джексона и Курта Рэмбиса, которые имеют сильное влияние на принятие решений в «Лейкерс». Ранее он никогда не работал главным тренером в НБА.

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