Стив Керр: «Трудности «Селтикс» в финале конференции необязательно станут нашим преимуществом»

Главный тренер не уверен, что напряженная серия из семи матчей против «Майами» и отсутствие лишних дней на отдых помешают «Бостону» в финальном противостоянии.

«Иногда получается так, что вы справляетесь с трудностям и выходите из этого более сильными. И вот вы сделали это, вы начинаете что-то новое, а все остальное уже не имеет значения.

Вы подбираетесь к цели и ставите на кон все», – заявил Керр.

«Уорриорз» после победы в серии с «Мэверикс» имеют почти неделю на подготовку к финалу. У «Селтикс» лишь три дня на восстановление сил после противостояния с «Хит».

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)