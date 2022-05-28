Тайлер Хирро пропустил третий матч подряд из-за травмы

Защитник «Майами» не смог сыграть в шестом матче финальной серии Восточной конференции против (111:103, 3-3) из-за растяжения паховых мышц.

Хирро пропустил из-за травмы третий матч подряд.

22-летний Хирро набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.

(подколенное сухожилие), Макс Струс (подколенное сухожилие) и (колено) перед игрой значились в списке травмированных в статусе «под вопросом», но все же вышли на площадку.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока