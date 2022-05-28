Тайлер Хирро пропустил третий матч подряд из-за травмы

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Защитник «Майами» Тайлер Хирро не смог сыграть в шестом матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3) из-за растяжения паховых мышц.

Хирро пропустил из-за травмы третий матч подряд.

22-летний Хирро набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.

Кайл Лаури (подколенное сухожилие), Макс Струс (подколенное сухожилие) и Пи Джей Такер (колено) перед игрой значились в списке травмированных в статусе «под вопросом», но все же вышли на площадку.

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