Кайл Лаури описал игру Джимми Батлера в 6-м матче с использованием нецензурной лексики

Разыгрывающий «Майами» во время пресс-конференции поделился впечатлениями от перфоманса защитника Джимми Батлера в шестом матче финала Восточной конференции с (111:103, 3-3).

«Fucking incredible!» – произнес Лаури, сразу после чего осекся и попросил не штрафовать его.

«Меня постоянно штрафуют, так что выпишите ему штраф. Его однозначно нужно оштрафовать», – сказал сидевший рядом Батлер.

«Просто невероятно выступать вместе с таким человеком. Я играл с очень большими игроками, он один из лучших», – добавил позже Лаури.

Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

На счету Джимми также 9 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 16 из 29 с игры и 11 из 11 с линии за 46 минут на площадке.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока