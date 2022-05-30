Име Удока назвал команды, не взявшие его на работу: «Детройт», «Индиана», «Кливленд»

, который вывел «Бостон» в финальную серию плей-офф в своем первом сезоне на посту главного тренера, назвал команды, где он был одним из двух кандидатов, но не получил должность.

«Вы действительно хотите, чтобы я их назвал? , , . Я могу продолжить список.

Было обидно, потому что я считал, что готов стать главным тренером. Но я очень горжусь тем, что являюсь частью организации, которая стремится к победам и титулам.

Возглавив команду, можно оказаться в любой ситуации. В лиге всего 30 команд, и я это понимаю, но я попал не в перестраивающуюся команду и ни за что не променял бы это», – сказал Удока.

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