Удока вывел «Селтикс» в финал в дебютном сезоне в качестве главного тренера. Это 4-й случай с 2015 года

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде «Майами» (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона .

«Селтикс» вышли в финал плей-офф под руководством тренера-дебютанта , который ранее работал в НБА только в качестве ассистента.

Это уже 4-й случай с 2015 года, когда тренер-дебютант выводит свою команду в финал в первом же сезоне.

2015 –

2016 –

2019 –

2022 – Име Удока.

Во всех предыдущих случаях команды тренеров-дебютантов становились чемпионами.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)