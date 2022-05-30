Удока вывел «Селтикс» в финал в дебютном сезоне в качестве главного тренера. Это 4-й случай с 2015 года

Теги Бостон Тайрон Лю Име Удока НБА Стив Керр НБА плей-офф Ник Нерс Баскетбол

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде «Майами» (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона НБА.

«Селтикс» вышли в финал плей-офф под руководством тренера-дебютанта Име Удоки, который ранее работал в НБА только в качестве ассистента.

Это уже 4-й случай с 2015 года, когда тренер-дебютант выводит свою команду в финал в первом же сезоне.

2015 – Стив Керр

2016 – Тайрон Лю

2019 – Ник Нерс

2022 – Име Удока.

Во всех предыдущих случаях команды тренеров-дебютантов становились чемпионами.

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