Удока вывел «Селтикс» в финал в дебютном сезоне в качестве главного тренера. Это 4-й случай с 2015 года

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде «Майами» (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона НБА.
«Селтикс» вышли в финал плей-офф под руководством тренера-дебютанта Име Удоки, который ранее работал в НБА только в качестве ассистента.
Это уже 4-й случай с 2015 года, когда тренер-дебютант выводит свою команду в финал в первом же сезоне.
2015 – Стив Керр
2016 – Тайрон Лю
2019 – Ник Нерс
2022 – Име Удока.
Во всех предыдущих случаях команды тренеров-дебютантов становились чемпионами.
«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)