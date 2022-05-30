Сергей Кущенко – о 5-м матче финала Лиги ВТБ: «Самое главное, что был очень качественный баскетбол, очень крутой»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ЦСКА и «Зенит» показали качественный баскетбол в пятом матче финальной серии плей-офф (95:97, 3-2).

«Триллер получился? Да, конечно. Самое главное, что был очень качественный баскетбол, очень крутой. Качество игры поражает. Сегодня Алексей Швед показал феноменальную игру в атаке. При этом этого не хватило, чтобы выиграть.

Когда команды играют много друг с другом, они знают друг друга наизусть. Очень важно тренерам в день игры найти тех игроков, у которых будет больше энергии. Мне кажется, что сегодня ротация у «Зенита» была более эффективная, чем у ЦСКА», — передает слова Кущенко «Матч ТВ».

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ