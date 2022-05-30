Андрей Кириленко: «Этот сезон, что в Единой лиге ВТБ, что в НБА – самый интересный за последние годы»

Президент РФБ Андрей Кириленко после гостевой победы «Зенита» над ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (97:95, 2-3) заявил, что нынешний сезон – самый интересный за последние годы.

«Этот сезон, что в лиге ВТБ, что в – самый интересный за последние годы.

ЦСКА был сильнее на бумаге, но «Зенит» и в прошлом невероятном матче, и в этом сумел показать себя, дать бой», – сказал Кириленко.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ