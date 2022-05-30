Генеральный менеджер «Милана»: «Вопрос российских клубов в Евролиге пока не обсуждался»

Генеральный менеджер Христос Ставропулос заявил, что официально переговоры по поводу участия российских клубов в следующем сезоне не начинались.

«Лето определенно будет «жарким», нужно принять много решений. Эти решения будут приниматься клубами-акционерами. Решения по вопросу российских команд пока нет. Этот вопрос даже не обсуждался. Я думаю, что этот вопрос, а также вопрос по уайлд-кард будут обсуждаться в начале следующего месяца», – сказал Ставропулос.

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