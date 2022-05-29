«Олимпиакос», «Фенербахче» и «Виртус» интересуются Николой Милутиновым

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Центровой ЦСКА Никола Милутинов попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов, сообщает итальянский баскетбольный инсайдер Маттео Андреани.

Греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче» и итальянский «Виртус» намерены побороться за игрока в предстоящее межсезонье. Все три клуба примут участие в Евролиге в следующем году.

Ранее ЦСКА четко обозначил свою позицию в отношении возможного перехода Милутинова, сославшись на контракт, который действует до окончания сезона-2022/23.

Ожидается однако, что армейцам будет трудно удержать сербского центрового, если команда не будет участвовать в европейских турнирах.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ

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