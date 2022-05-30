Марио Хезоня продолжит карьеру в «Реале» (Gazzetta)

Форвард УНИКСа Марио Хезоня (27 лет, 203) переходит в «Реал».

Как сообщает Gazzetta, стороны полностью согласовали сделку, официальное объявление состоится после завершения сезона АСВ.

По ходу серии за 3-е место Лиги ВТБ Хезоня опровергал слухи о «Реале».

В нынешнем сезоне игрок провел 28 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата. Недавно он был признан MVP регулярного чемпионата.

Ранее Хезоня пять лет выступал в НБА (2015-2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе».

дошел до «Финала четырех» Евролиги-2022, где уступил турецкому «Анадолу Эфесу» в решающем матче (57:58).

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