Денис Захаров: «Зенит» настраивается на пятый матч и не думает о других вещах»

Защитник «Зенита» рассказал о настроении в команде перед пятым матчем финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА (1-3).

«Настраиваемся на конкретный матч и не думаем о каких-то других вещах. Разобрали видео, тренируемся, чтобы дать бой в пятом матче серии.

В целом третий и четвертый матчи серии были хорошими для нас несмотря на то, что мы проиграли в предыдущей встрече в концовке. Мы хорошо бежали, хорошо защищались, выполняли планы на игру, играли как команда. Если удастся все это повторить и воплотить, то все у нас получится. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы Уэйр не забросил последний мяч. И Алекс, и Сергей сделали все, что должны были, это баскетбол.

Рад, что автобус с болельщиками едет с нами на выезд. Это всегда помогает, заряжает и поддерживает», – заявил Захаров.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ