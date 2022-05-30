Виктор Кейру: «Здравый смысл говорит о том, что ЦСКА сегодня завершит серию»

Бывший игрок ЦСКА Виктор Кейру считает, что армейцы, скорее всего, завершат финальную серию Лиги ВТБ в сегодняшнем пятом матче (3-1) и станут чемпионами, но «Зенит» нельзя списывать со счетов.

«Наверное, здравый смысл говорит о том, что ЦСКА сегодня завершит серию. И не только потому, что ЦСКА много раз подряд становился чемпионом, а основываясь на первых двух матчах этой серии, которые армейцы провели очень уверенно.

Тем не менее «Зенит» нельзя списывать со счетов. Во-первых, потому что команда очень уверенно смотрелась у себя дома, во-вторых, в невероятном четвертом матче только бросок Уэйра сделал счет в серии 3-1 в пользу ЦСКА, а могло быть и 2-2. Не может быть сомнений в «Зените»: это очень сильная команда, которая способна на равных играть с ЦСКА.

Но опять же логика и здравый смысл говорят о том, что армейцы сейчас завершать эту финальную серию и станут чемпионами. Это баскетбол очень высокого уровня, это два лидера чемпионата лиги, которые были на ведущих ролях и в Евролиге, поэтому однозначно сказать, чем сегодня завершится игра, вам никто не сможет. Предугадать развитие событий в этой встрече невозможно. Повторюсь, у «Зенита» есть все компетенции, чтобы продлить серию», — передает слова Кейру «Матч ТВ».

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ