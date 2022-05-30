Маркус Смарт – о встрече с «Уорриорз» в финальной серии: «Мы готовы принять вызов»

Разыгрывающий «Бостона» заявил, что команда готова ко встрече с в финальной серии плей-офф .

«С какими бы трудностями мы ни столкнулись, мы справимся. Мы все преодолеем. Это наш принцип на площадке, и мы искренне в это верим.

Мы знаем, что нам будет противостоять отличная команда. Отличные игроки, отличная организация. Их послужной список это доказывает. Они хорошо знают, что нужно для победы в чемпионате. У них есть опыт. Мы знаем, что нас ждет долгий путь, но мы готовы принять вызов», – заявил Смарт.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)