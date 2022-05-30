Димитрис Итудис: «Хорошо знаем «Зенит» и ожидаем жесткой борьбы в 5-м матче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-1).

«Мы очень серьезно подходим к пятой игре, не хотим давать соперникам ничего легкого. Мы хорошо знаем друг друга и ожидаем жесткой борьбы. Прошу всех наших болельщиков заполнить трибуны и помочь нам в игре», – заявил Итудис.

Пятый матч серии до четырех победы пройдет в понедельник в Москве. Начало – в 20:00.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ