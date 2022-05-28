Журналист Bleacher Report: «Разве ты, Леброн Джеймс, не думаешь о том, как покинуть «Лейкерс»?»

Журналист Bleacher Report Грант Хьюз считает, что форвард намерен покинуть команду в нынешнее межсезонье.

«Леброн знает, как выглядит команда, претендующая на чемпионство. Он также знает, что приближается к концу своей дней в качестве одного из лучших игроков лиги. Его время, чтобы выиграть последний титул, на исходе.

Вы ни при каких обстоятельствах не можете тратить еще один год на команду, которая, скорее, выиграет в лотерее, чем в финале. У «Лейкерс» нет талантливых молодых игроков, которые могли бы стать ключевыми, нет глубины, практически нет пиков первого раунда для обмена.

Также нет причин полагать, что будет лучше в своем 15-м сезоне, чем в 14-м. Нет никаких реальных предпосылок борьбы за титул – ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Разве ты, Леброн Джеймс, не думаешь долго и упорно о том, как покинуть эту команду?», – написал Хьюс в своей статье.

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