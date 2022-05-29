Скаут о Джейдене Айви: «Представьте раннего Расселла Уэстбрука с броском в прыжке»

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Один из скаутов Западной конференции сравнил участника драфта НБА-2022 Джейдена Айви с ранним Расселлом Уэстбруком, но с броском в прыжке.

«Айви — один из лучших атлетов на драфте. Представьте раннего Расселла Уэстбрука с броском в прыжке.

Ему нужен быстрый темп, чтобы максимально проявить себя, но он улучшит уровень таланта и взрывоопасность любой команды», – сказал скаут.

20-летний атакующий защитник из Университета Пердью считается одним из самых перспективных игроков на предстоящем драфте. Многие эксперты ожидают, что он будет выбран в Топ-5.

Таблица обменов драфтпиками НБА

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