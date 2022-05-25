Иман Шамперт: «Если хотите, чтобы Расс играл на 44 миллиона, тогда отдайте ему мяч, а Леброн пусть стоит в углу площадки»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» (2016) заступился за разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука, который подвергся критике за свое выступление в сезоне-2021/22.

«Контракт Расселла Уэстбрука не соответствует его роли в «Лейкерс». Еще до прихода Расса мы знали, что это будет команда Леброна и Дэвиса.

Рассу нужно было время, чтобы сыграться с новыми партнерами. Он больше не владеет мячом 80 процентов времени. Почему все забывают об этом? Проблема Расса в том, что он получает 44 миллионов. Он владеет мячом 20 процентов времени, и вы хотите, чтобы он был суперэффективным.

Я не его агент, мне за это не платят. Но если вы хотите, чтобы Расс играл на 44 миллиона, тогда отдайте ему мяч и играйте через Расса, а Леброн пусть стоит в углу площадки», – сказал Шамперт.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века