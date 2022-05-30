Джейсон Тейтум стал автором двух важных попаданий в концовке 7-го матча

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде «Майами» (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона НБА.
Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум стал автором двух сложных попаданий в концовке встречи на исходе владений.
Тейтум в седьмой игре набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач.
Средние показатели Тейтума в серии – 25,0 очка, 5,6 передачи и 8,3 подбора. Он признан самым ценным игроком финала Востока.
«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)