Джейсон Тейтум стал автором двух важных попаданий в концовке 7-го матча

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона .

Лидер «Селтикс» стал автором двух сложных попаданий в концовке встречи на исходе владений.

Тейтум в седьмой игре набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач.

Средние показатели Тейтума в серии – 25,0 очка, 5,6 передачи и 8,3 подбора. Он признан самым ценным игроком финала Востока.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)