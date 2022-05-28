Джимми Батлер повторил достижение Леброна, Джордана и Айверсона

Форвард «Майами» Джимми Батлер стал автором уникального статистического достижения по итогам шестого матча финала Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3).
Лидер «Хит» завершил встречу с показателями 47 очков и 4 перехвата. Это четвертый матч в нынешнем плей-офф, в которых он набирал не менее 40 очков и 2 перехватов.
Лишь три игрока в истории НБА сумели достичь подобного результата. Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Аллен Айверсон также имели по четыре игры в рамках одного розыгрыша плей-офф, в которых набирали 40 очков и 2 перехвата
Кроме того, в плей-офф-2022 Батлер имеет столько подобных матчей, сколько все остальные игроки НБА вместе взятые.
Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока