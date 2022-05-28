Эрик Споэльстра: «Нужен звездный лидер, чтобы обыграть защиту «Селтикс»

Главный тренер отметил роль звездного форварда в шестом матче финала Восточной конференции против (111:103, 3-3).

Батлер завершил встречу с показателями 47 очков (16-29, 4-8), 9 подборов, 8 передач и 4 перехвата за 46 минут на площадке.

«В плей-офф так много диких эмоций, и вам действительно необходимо обрести уверенность. Вы пытаетесь понять, что реально, а что – нет. Выяснить, что из этого объективно, и не поддаваться этим эмоциям. У нас очень страстный коллектив. Многие парни любят бороться и понимают сложность того, что мы пытаемся сделать.

Нам противостоит очень хорошая команда. Так что наши ребята просто принимают этот вызов и такое соперничество. Их защита настолько хороша, что иногда вам нужен звездный лидер, чтобы выиграть. Дело даже не в схемах. Джимми привносит свое желание бороться. Его характер позволил нам не проиграть», – сказал Споэльстра.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока