Эрик Споэльстра – о поражении в 7-м матче: «Тяжелый момент. К такому невозможно подготовиться»

Главный тренер описал эмоции после поражения в седьмом матче финала Восточной конференции с «Бостоном» (96:100, 3-4).

«Тяжелый момент. К такому невозможно подготовиться. Испытываешь одно из худших чувств в мире, когда выступаешь перед ребятами в раздевалке после подобных матчей.

Очень больно, когда все заканчивается вот так. Безусловно, надо отдать должное «Селтикс», организации, коллективу, тренерскому штабу. Снимаем шляпы. У них потрясающая команда», – заявил Споэльстра.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)