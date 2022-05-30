Эл Хорфорд с 13-й попытки пробился в финальную серию плей-офф НБА

Центровой «Селтикс» является лидером по количеству матчей в плей-офф НБА без единого участия в финальной серии.

Перед седьмой игрой с «Хит» (100:96, 4-3) Хорфорд имел на своем счету 140 матчей в плей-офф. 35-летний баскетболист ранее ни разу не выходил со своими командами в финал.

Успех в седьмом матче обеспечил Хорфорду первое участие в финальной серии.

Хорфорд впервые сыграл в плей-офф в 2008 году. Нынешний розыгрыш стал 13-м в его карьере.

Хорфорд вышел на 1-е место по ходу плей-офф-2022, когда во время серии с «Бруклином» обошел Пола Миллсэпа (130 матчей в плей-офф без финалов).

Хорфорд в воскресенье набрал 5 очков, 14 подборов и 3 передачи.

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