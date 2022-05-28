Име Удока: «Иногда мне кажется, что «Селтикс» нужно идти по более сложному пути»

Главный тренер прокомментировал поражение команды в шестом матче финала Восточной конференции против «Майами» (103:111).

«Ничто не дается легко. Иногда мне кажется, что нам нужно идти по более сложному пути. Сейчас мы должны закончить серию в Майами. Это просто еще одна возможность для нас. Мы можем выступать намного лучше. Мы побеждали там дважды и хорошо играем на выезде», – сказал Удока.

«Селтикс» выигрывали на выезде во 2-м и 5-м матчах серии, но проигрывали в 3-м и 6-м матчах дома. Седьмая встреча состоится в воскресенье ночью.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока