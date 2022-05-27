Участие Тайлера Хирро в 6-м матче против «Бостона» под вопросом

Защитник «Майами» Тайлер Хирро рискует пропустить шестой матч финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (2-3) из-за растяжения паховых мышц.
Участие Хирро в игре на данный момент находится под вопросом.
22-летний Хирро набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.
Без лучшего запасного сезона «Хит» проиграли два последних матча серии, набирая в них в среднем 81,0 очка.
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