Участие Тайлера Хирро в 6-м матче против «Бостона» под вопросом

Защитник рискует пропустить шестой матч финальной серии Восточной конференции против (2-3) из-за растяжения паховых мышц.

Участие Хирро в игре на данный момент находится под вопросом.

22-летний Хирро набирает в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.

Без лучшего запасного сезона «Хит» проиграли два последних матча серии, набирая в них в среднем 81,0 очка.

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