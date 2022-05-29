«Майами» оштрафован на 25 000 долларов за поведение скамейки запасных

вынесла штраф «Майами» за нарушение правил поведения игроков на скамейке запасных во время шестого матча финала Восточной конференции против (111:103, 3-3).

Согласно официальному заявлению лиги, игроки неоднократно вставали со своих сидений и выходили за пределы технической зоны во время игровых эпизодов.

В соответствии с постановлением НБА «Хит» обязаны заплатить штраф в размере 25 000 долларов.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока