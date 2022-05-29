«Майами» оштрафован на 25 000 долларов за поведение скамейки запасных

НБА вынесла штраф «Майами» за нарушение правил поведения игроков на скамейке запасных во время шестого матча финала Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3).
Согласно официальному заявлению лиги, игроки неоднократно вставали со своих сидений и выходили за пределы технической зоны во время игровых эпизодов.
В соответствии с постановлением НБА «Хит» обязаны заплатить штраф в размере 25 000 долларов.
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