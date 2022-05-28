Эл Хорфорд – лидер по количеству матчей в плей-офф НБА без участия в финале

Центровой «Селтикс» является лидером по количеству матчей в плей-офф без единого участия в финальной серии.

Шестая игра серии с «Хит» (103:111, 3-3) стала для Хорфорда 140-й в плей-офф. 35-летний баскетболист ни разу не выходил со своими командами в финал.

Хорфорд вышел на 1-е место по ходу плей-офф-2022, когда во время серии с «Бруклином» обошел Пола Миллсэпа (130 матчей в плей-офф без финалов).

Хорфорд в пятницу набрал 3 очка, 9 подборов и 5 передач. Он может впервые попасть в финальную серию, если «Селтикс» возьмут решающий седьмой матч противостояния с «Майами».

Хорфорд впервые сыграл в плей-офф в 2008 году. Нынешний розыгрыш стал 13-м в его карьере.

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