Зайон Уильямсон: «Конечно, я подпишу продление контракта с «Новым Орлеаном»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон заявил, что продлит контракт с клубом, если получит соответствующее предложение.
Первый номер драфта-2019 может получить этим летом максимальный 5-летний контракт на 185,7 миллиона доллара до конца сезона-2026/27.
«Конечно, я подпишу продление контракта. Но не могу сделать это раньше времени», – заявил Уильямсон.
За три сезона в лиге Уильямсон сыграл в 85 матчах НБА из 226 возможных.
Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин рад тому, что Уильямсон хочет остаться в команде.
«Рад, что он хочет быть здесь, хочет быть в нашем зале, работать над восстановлением и набором оптимальной формы. Мы рады всем, кто хочет быть здесь в Новом Орлеане, с этим сообществом, культурой. Он этого хочет», – сказал Грин.
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