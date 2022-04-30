Зайон Уильямсон: «Конечно, я подпишу продление контракта с «Новым Орлеаном»

Форвард «Пеликанс» заявил, что продлит контракт с клубом, если получит соответствующее предложение.

Первый номер драфта-2019 может получить этим летом максимальный 5-летний контракт на 185,7 миллиона доллара до конца сезона-2026/27.

«Конечно, я подпишу продление контракта. Но не могу сделать это раньше времени», – заявил Уильямсон.

За три сезона в лиге Уильямсон сыграл в 85 матчах НБА из 226 возможных.

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин рад тому, что Уильямсон хочет остаться в команде.

«Рад, что он хочет быть здесь, хочет быть в нашем зале, работать над восстановлением и набором оптимальной формы. Мы рады всем, кто хочет быть здесь в , с этим сообществом, культурой. Он этого хочет», – сказал Грин.

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