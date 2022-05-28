Стивен Эй Смит: «Знал, что Батлер – звезда, но не ожидал, что он предстанет в качестве суперзвезды. Я совершенно потрясен»

Телеведущий Стивен Эй Смит поделился впечатлениями от шестого матча финала Восточной конференции – «Майами» (103:111, 3-3), в котором Джимми Батлер набрал 47 очков.

«Не буду врать, я стою здесь, на паркете бостонской арены после шестого матча, совершенно потрясенный. Я знал, что Джимми Батлер – звезда, но не ожидал, что сегодня он предстанет в качестве суперзвезды. Ожидал что-то подобное от Джейсона Тейтума, но именно Джимми Батлер был сегодня главной звездой среди звезд, именно он выдал великую игру, тут ничего не скажешь. Но скажу такую вещь. Причина, по которой я предсказывал, что «Бостон» выиграет шестой матч, заключается в том, что «Майами» в последнее время напоминал лазарет. Не могу поверить, насколько живыми и здоровыми они выглядели по сравнению с тем, какими предстали в пятой игре.

И все же я возвращаюсь к своему первоначальному прогнозу: «Бостон» выиграет серию в семи матчах. Но оговорюсь, что «Майами» уже дважды делал из меня идиота по ходу этого противостояния. Кто знает, возможно, будет и третий, но я ставлю на «Селтикс» в семи», – заявил Стивен Эй.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока