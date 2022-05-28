Джимми Батлер – единственный в истории «Хит», кто набирал 45 и более очков в плей-офф несколько раз

Защитник «Хит» Джимми Батлер стал главным героем шестого матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (111:103, 3-3). Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

Батлер – единственный в истории «Майами» игрок, который набирал 45 и более очков в матче плей-офф более одного раза. Пятничная игра в стала для него второй с подобной результативностью в составе флоридского клуба.

Во второй встрече первого раунда против «Атланты» в этом же розыгрыше плей-офф Джимми записал на свой счет 45 очков.

В активе звездных экс-игроков «Хит» Дуэйна Уэйда и Леброна Джеймса по одному матчу в плей-офф с 45 очками.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока

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