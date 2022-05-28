Юдонис Хаслем: «Дрэймонд Грин нарушил кодекс и сказал какую-то чушь»

Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем после победы в шестом матче финала Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3) раскритиковал форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
В четверг «Уорриорз» оформили выход в финал НБА, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станут «Селтикс».
«Дрэймонд нарушил кодекс. Ты не должен говорить подобное дерьмо. Это неуважительно. Он способен на лучшее. Он позволил Шаку заставить его сказать какую-то чушь, не подкрепленную делом. Я почти не спал после его высказывания. Это был полный отстой», – заявил Хаслем.
Сразу после окончания шестого матча Юдонис также попросил журналистов передать благодарность Грину за мотивацию.
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