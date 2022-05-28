Юдонис Хаслем: «Спасибо Дрэймонду за мотивацию»

Ветеран «Хит» Юдонис Хаслем после шестого матча серии с «Селтикс» (111:103, 3-3) попросил комментаторов ESPN передать благодарность форварду «Уорриорз» Дрэймонду Грину.
«Передайте Дрэймонду наше «спасибо» за мотивацию», – обратился Хаслем к комментаторам.
«Голден Стэйт» в четверг оформил выход в финал плей-офф, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станет «Бостон».
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