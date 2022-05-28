Юдонис Хаслем: «Спасибо Дрэймонду за мотивацию»

Ветеран «Хит» после шестого матча серии с «Селтикс» (111:103, 3-3) попросил комментаторов ESPN передать благодарность форварду «Уорриорз» .

«Передайте Дрэймонду наше «спасибо» за мотивацию», – обратился Хаслем к комментаторам.

в четверг оформил выход в финал плей-офф, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станет .

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока