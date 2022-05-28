Пи Джей Такер: «Странно, что Дрэймонд Грин заранее говорил о победе «Бостона»

Форвард «Майами» отреагировал на высказывание игрока , который заранее назвал победителя финальной серии Восточной конференции.

«Забавно. Мы посмеялись над этим. Мне кажется это забавным, потому что Грин лучше кого бы то ни было знает, что надо выходить на площадку и решать все там. Надо играть.

В этой лиге нельзя гарантировать победу одного соперника над другим. Странно, когда именно игрок выбирает какую-то команду и заранее говорит о победе. Даже не знаю», – сказал Такер.

«Голден Стэйт» в четверг оформил выход в финал плей-офф, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станет .

В пятницу «Майаим» сравнял счет в серии – 111:103, 3-3.

Ветеран «Хит» Юдонис Хаслем после шестого матча попросил комментаторов ESPN передать благодарность Грину.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока