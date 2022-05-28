Новым главным тренером «Лейкерс» станет Дарвин Хэм

Ассистент «Милуоки» Дарвин Хэм принял предложение «Лейкерс» и станет новым главным тренером команды.

Стороны подпишут 4-летний контракт.

48-летний специалист ранее никогда не работал главным тренером в НБА. С 2018 года он был помощником в штабе Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 годы ассистировал в «Лейкерс».

Как сообщают источники, «Лейкерс» подкупили в Хэме уверенность и характер, опыт работы со звездными игроками и чемпионский опты в качестве ассистента и игрока.

Хэм отыграл 8 сезонов в НБА в качестве игрока, став чемпионом лиги с «Детройтом» в 2004-м. В прошлом сезоне Дарвин выиграл чемпионат с «Бакс».

«Лейкерс» в сезоне-21/22 выдали результат 33-49, не попав в плей-офф. После этого клуб отправил в отставку Фрэнка Вогеля.

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