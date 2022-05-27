«Я облажался». Кент Бэйзмор сожалеет о том, что перешел из «Уорриорз» в «Лейкерс»

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Защитник «Лейкерс» Кент Бэйзмор признался, что совершил ошибку, перейдя из «Голден Стэйт» летом прошлого года.

«Поздравляю своих корешей... Но я облажался, бро», – написал Бэйзмор в Twitter.

В августе 2021-го Бэйзмор подписал годовой контракт с «Лейкерс», отказавшись от более выгодного предложения «Уорриорз». Игрок объяснил свое решение тем, что в «Лейкерс» у него будет больше шансов выиграть чемпионат.

«Голден Стэйт» в четверг обыграл «Даллас» в пятом матче финальной серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров

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