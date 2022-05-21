Дарвин Хэм произвел большое впечатление на руководство «Лейкерс»

Ассистент Дарвин Хэм, ассистент «Голден Стэйт» Кенни Эткинсон и бывший главный тренер «Портленда» Терри Стоттс дошли до финального раунда собеседований в «Лейкерс».

Как сообщает The Athletic, Хэму на данном этапе удалось произвести на руководство «Лейкерс» наибольшее впечатление.

По информации источников, официальные лица «Лейкерс» хотят видеть во главе команды тренера, который будет пользоваться уважением и авторитетом в раздевалке и сможет четко распределять роли в команде. Во время работы ассистентом в «Лейкерс», «Хоукс» и «Бакс» Хэм запомнился своим деловым стилем и способностью находить отклик у игроков. Как отмечают источники, подобные качества ему удалось проявить и в общении с руководством «озерников».

Хэм также претендует на пост главного тренера «Хорнетс».

На втором этапе поиска нового тренера будут встречаться с кандидатами на вакантный пост лично.

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